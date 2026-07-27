Haberler Galatasaray Haberleri İngilizler transferde son durumu duyurdu! Galatasaray ve Tijjani Reijnders...

İngilizler transferde son durumu duyurdu! Galatasaray ve Tijjani Reijnders... Gabriel Sara'ya Avrupa devlerinin ilgisi sürerken Galatasaray orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir transfer listesinde olan ve Okan Buruk'un çok beğendiği Tijjani Reijnders transferinde son detayları İngiltere'nin köklü medyası duyurdu. İşte tüm ayrıntılar... Galatasaray Haberleri







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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da hem transfer çalışmaları hem de mevcut oyunculara gelen teklifler nedeniyle hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde şu ana kadar Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katarken, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.