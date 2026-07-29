Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Görüşmeler başlıyordu...
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in genç golcüsü için girişimlerini sürdürürken transferde İngiltere'den rakip çıktı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.07.2026 13:15
Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
Yeni sezon öncesi forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yıldız isim için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Real Madrid'in 22 yaşındaki futbolcusu Gonzalo Garcia için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da devreye girdiği belirtildi.