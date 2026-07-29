UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda kritik rövanş maçı! İlk maçı 1-0 kazanan İsviçre ekibi Lugano, Kosova deplasmanında Dukagjini'ye konuk oluyor. Avantajla sahadan çıkan Lugano, bu avantajı koruyarak üst tura çıkmayı hedeflerken, Dukagjini kendi sahasında taraftarının desteğiyle skoru tersine çevirme mücadelesi verecek. Maç öncesi her iki takımın forma durumu, sakatlık bilgileri ve taktik planları büyük merak konusu. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen iki ekip arasındaki mücadele saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Dukagjini-Lugano maçı öncesi detaylar!

Dukagjini-Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Dukagjini ile Lugano arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan İsviçre temsilcisi, skor avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Dukagjini ise taraftar desteğini arkasına alarak erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden denge getirmeyi ve tur umutlarını son ana kadar canlı tutmayı hedefliyor. İlk maçta savunma disipliniyle öne çıkan Lugano, rövanşta kontrollü oyununu sürdürmek isterken, Kosova ekibi ise risk alarak hücumda daha etkili bir performans sergilemenin planlarını yapıyor. İşte Dukagjini-Lugano maçının detayları!

Dukagjini-Lugano MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Dukagjini-Lugano maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Dukagjini-Lugano MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Lugano'nun avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

Dukagjini-Lugano MAÇI HANGİ KANALDA?

Dukagjini-Lugano mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.