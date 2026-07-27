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F.Bahçe'den ters köşe transfer! F.Bahçe'den ters köşe transfer! 10:19
F.Bahçe'de Yan Diomande gerçeği! F.Bahçe'de Yan Diomande gerçeği! 10:09
10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha! 10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha! 10:05
Galatasaray'dan Jamal Musiala açıklaması! Galatasaray'dan Jamal Musiala açıklaması! 01:06
F.Bahçe'den sağ bek atağı! F.Bahçe'den sağ bek atağı! 01:06
"Ayrılmasını beklediğimiz oyuncular var" "Ayrılmasını beklediğimiz oyuncular var" 01:06
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Trabzonspor'dan kötü prova! Trabzonspor'dan kötü prova! 01:05
"En iyi transferler zaman alıyor!" "En iyi transferler zaman alıyor!" 01:05
F.Bahçe'de Asensio ilk 11'de başlayacak mı? F.Bahçe'de Asensio ilk 11'de başlayacak mı? 01:05
Galatasaray'da 10+4 depremi! Galatasaray'da 10+4 depremi! 01:05
İşte Fenerbahçe'de 10+4 defteri! İşte Fenerbahçe'de 10+4 defteri! 01:05
Transferde Kerem, Rashford ve Roma üçgeni! Transferde Kerem, Rashford ve Roma üçgeni! 01:05
10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha!
G.Saray'da Brahim Diaz gelişmesi!
Süper Loto kazanan numaralar! (26 Temmuz)
Ajax - Burnley maçı detayları