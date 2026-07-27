Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Jamal Musiala iddialarını yalanlayan Galatasaray'da 10 numara transferi için bilinmezlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan bir başka isimle daha alakalı yaşanan gelişme, Galatasaray'ı yarışta zora soktu. İşte detaylar... | GS Spor haberleri

Transferde sessiz bir yaz geçiren Galatasaray, bu dönemki tek transferini Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ile yapmıştı.