Musiala'nın ardından 10 numara transferinde Galatasaray'a bir kötü haber daha!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Jamal Musiala iddialarını yalanlayan Galatasaray'da 10 numara transferi için bilinmezlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan bir başka isimle daha alakalı yaşanan gelişme, Galatasaray'ı yarışta zora soktu. İşte detaylar... | GS Spor haberleri
Transferde sessiz bir yaz geçiren Galatasaray, bu dönemki tek transferini Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ile yapmıştı.
OKAN BURUK AÇIKLADI
Taraftarın yoğun transfer isteği üzerine Avusturya kampında bulunan teknik direktör Okan Buruk, yaptığı röportajda bazı açıklamalarda bulunmuştu.
"TARAFTAR HER ZAMAN HAKLI"
"Taraftarımız her zaman haklı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetimimiz bundan sakınmıyor. Taraftarımızın tepkilerini de anlayabiliyoruz. Bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor.
"EN İYİSİ ZAMAN ALABİLİYOR"
Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.
"ÖNCELİKLİ HEDEF 10 NUMARA, KANAT VE SANTRFOR"
Transferdeki öncelikli hedefleri arasında saydığı mevkilerden bahseden deneyimli teknik adam, "Önceliğimiz; hem 10 numara, hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamındaki alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Taraftarımızın içleri rahat olsun. Tepkilerini anlıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu süreçte en iyi transferleri yapacağımızı düşünsünler, bunun dışında başka bir şey düşünmesinler. İyi niyetli çalışma var." demişti.
FERNANDES, FODEN, MUSIALA...
10 numara bölgesi için Bruno Fernandes, Phil Foden ve Jamal Musiala gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'a ise kötü haberler geliyor.
BRUNO FERNANDES
Geride bıraktığımız sezonu Premier Lig'de asist kralı olarak tamamlayan Bruno Fernandes'in, Manchester United ile yeni sözleşme için görüşmelere başladığı iddia ediliyor.
PHIL FODEN
Transfer dedikodularında yer alan bir başka isim olan Phil Foden ise, Manchester City ile kontratını 2030 yılına kadar uzattı.
JAMAL MUSIALA
Galatasaray'ın gündemine aldığı bir başka isim ise Bayern Münih'te forma giyen yıldız oyuncu Jamal Musiala'ydı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Alman oyuncunun gündemlerinde yer almadığını belirterek, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı yönünde çıkan haberler doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verdi.
BİR KÖTÜ HABER DAHA
Gündeme düşen isimlerin giderek azalan transfer ihtimalleri sonrası Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.
HEDEFTEKİ İSİM KARETSAS
Sarı-kırmızılıların 10 numara mevkisi için transfer listesinde bulunan Konstantinos Karetsas ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TRANSFER YARIŞINDA YARA ALDI
Genk forması giyen 18 yaşındaki Yunan yıldız için temaslarını sürdüren Galatasaray, transfer yarışında yara aldı.
DORTMUND RESMİ TEKLİF YAPTI
Voetbalfocus'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Karetsas için Belçika kulübüne teklifini iletti.
TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Alman ekibi, Yunan 10 numara için 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren bir teklif sundu.
GENK'TEN TEKLİFE RET
Belçika temsilcisinin bu öneriyi yeterli bulmadığı ve kulüp tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirmek istemesi sebebiyle 35 ila 40 milyon euro arasında garanti bonservis talep ettiği ifade edildi.
DORTMUND TRANSFERDEN VAZGEÇMEYECEK
Haberde, Dortmund'un bu transferden vazgeçmediği ve sportif direktör Ole Book'un bu hafta yeniden Belçika'ya giderek yeni bir görüşme gerçekleştirmek istediği belirtildi.
MILAN DA KARETSAS'I İSTİYOR
Galatasaray ve Dortmund'un yanı sıra Milan da Karetsas'ın peşinde olan kulüplerden biri.
LEAO'YU ELDEN ÇIKARMALARI GEREKCEK
İtalyan ekibinin bu transfere kaynak oluşturabilmesi için Rafael Leao'yu elden çıkarması gerektiği vurgulandı.
RESMİ TEKLİF YAPMADILAR
Galatasaray ve Milan'ın Karetsas için henüz resmi bir teklifte bulunmaması da haberde yer alan bilgiler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Genk formasıyla 49 maçta görev alan Karetsas, 3 gol ve 18 asistlik katkı sağladı. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Yunan futbolcunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.