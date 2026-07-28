Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanşları, yapılan 4 müsabakayla başladı.

Karşılaşmaların ardından Letonya'dan Riga, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apollon, Bulgaristan'ın CSKA 1948 ve Kosova'nın Darita takımları adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): 5-2 (Uzatmada) (3-2)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): 3-0 (4-0)

CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-0 (Penaltıda 5-3) (0-0)

Drita (Kosova)-Floriana (Malta): 2-1 (Uzatmada) (1-1)