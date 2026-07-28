UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon Limassol, sahasında Gürcistan ekibi Dila Gori’yi konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmada 4-0’lık farklı bir galibiyete imza atarak kapıyı ardına kadar aralayan Apollon Limassol, taraftarı önünde hata yapmayıp adını rahatça bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Ağır yenilgiye rağmen tur umutlarını son ana kadar sürdürüp zoru başarmak isteyen Dila Gori ise prestij mücadelesi verecek. İşte Apollon Limassol-Dila Gori maçının detayları!

Apollon Limassol-Dila Gori maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Apollon Limassol ile Dila Gori kozlarını paylaşacak. Limassol Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Apollon Limassol-Dila Gori maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Apollon Limassol-Dila Gori MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Apollon Limassol-Dila Gori maçı, 28 Temmuz Salı günü oynanacak.

Apollon Limassol-Dila Gori MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Apollon Limassol-Dila Gori MAÇI HANGİ KANALDA?

Apollon Limassol-Dila Gori maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.