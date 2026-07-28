Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımın oyuncularından Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Nelson Semedo: Karşılarında kazanmak isteyen, turu geçmeyi hedefleyen bir takım görecekler. Rakip takım taraftarlarının burada çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu da duyduk. İki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Her zaman saha içerisinde en iyi şeyleri yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Kulüp için bu turnuvanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimden dolayı tatilimden de erken döndüm. Ben her zaman takımım için hazırım, yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etmek adına iyi olmaya çalışıyorum. Takımın geliştirilmesi gereken yanları var. Daha iyi olabilmek için her şeyi yapacağız.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

İlk maçta kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç gol daha atabilirdik. Küçük bir avantajımız olsa da maça çok iyi konsantre olduk oyuncularımızla birlikte. Çarşamba günü de skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz. Rakibimizin kendi evinde taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını biliyoruz. İyi mücadele ederek turu geçmeyi hedefliyoruz. Bütün oyuncularım değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün performanslar yükseliyor. Hazır olması gereken futbolcularımız da var. İlk maçtaki gibi oyuncularım karşılaşmaya hazır. Elimizden geleni yapacağız.

ASENSIO AÇIKLAMASI

Ben bunlara gülüp geçiyorum. Biz gerçekten ekip olarak her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Benim çalıştığım hiçbir yerde oyuncumla sorun olmamıştır. Asensio ile aramda sorun olamaz. Takım karakterini oluşturarak, herkesin özlediği iyi futbolu göstermek için çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsi değerli, onlarla gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon, bu gurur duyduğum oyuncularımla birlikte şampiyon olacağız.

YABANCI KURALI VE GREENWOOD AÇIKLAMASI

Ben kendi fikrimi söyledim kuralla ilgili. Olursa kulüplere daha çok işe yarayacağını söylemiştim. Greenwood ile ilgili, bütün oyuncularım şu anda iyi durumda. Ekibimizle beraber süreci doğru götürdüğümüzü düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın hazır olması için zamana ihtiyacı var.

Takım içinde çok güzel bir rekabet var. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oyuncularımız, oyun felsefemizi her geçen gün daha iyi benimsiyor. Çarşamba günkü maç özelinde Levent ya da başka bir oyuncu hakkında ayrıca bir şey söylememe gerek yok. Çünkü herkes hazır, herkes çok iyi çalışıyor ve bu formayı giymeyi hak ediyor. Maçın şartlarına ve rakibimize göre kendi aramızda en doğru ilk 11'i belirleyip sahaya çıkacağız.