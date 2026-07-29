Kopenhag-Polessya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Ukrayna ekibi Polessya, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede futbolseverlere tam altı gol izleten iki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, rövanş öncesinde tur şansı iki ekip için de devam ediyor. Ev sahibi Kopenhag, taraftarı önünde avantajı lehine çevirmeyi hedeflerken, Polessya ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Avrupa kupalarında büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler için detaylar haberimizde!