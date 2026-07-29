Fenerbahçe rövanş maçı CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, ilk maçta sahasında Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur bileti için bu kez Polonya'da sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinde galibiyet veya beraberlik alması halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Futbolseverler ise kritik karşılaşma öncesinde "Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinin yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar!

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanşında Polonya deplasmanında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda tur atlayan taraf olacak. Elenmesi halinde Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek Kanarya, Avrupa kupalarındaki 302. sınavına çıkarken taraftarlar da maçın yayın bilgileri ve saatine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından son notlar ve canlı yayın bilgileri!

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşı kapsamındaki Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'da oynanacak ve tur kapısından kimin geçeceğini belirleyeek olan kritik mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khian, Prekop

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e, AVAR'da Simon Bourdeaud eşlik edecek.

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 302. kez mücadele edecek. Geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik ve 117 de mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 410 kez havalandıran Kanarya, 423 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

RAKİP HEARTS VEYA STURM GRAZ OLACAK

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi eleyerek turu geçmesi halinde İskoçya ekibi Hearts veya Avusturya temsilcisi Sturm Graz'dan biriyle eşleşecek. İki takım arasındaki ilk müsabakayı Sturm Graz evinde 4-0 kazandı. İskoçya'da oynanacak rövanş müsabakası ise bu akşam TSİ 21.45'de başlayacak.