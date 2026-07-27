Kadrosunda 24 yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılması için dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Akşam'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, mevcut yabancı kuralında değişiklik yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.
Sarı-lacivertli yönetim, mevcut düzenlemede yer alan "2004 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncu" şartının "2002 ve sonrası doğumlu" olarak revize edilmesini talep etti. Bu girişime Kasımpaşa da destek verdi.
Önerinin kabul edilmesi halinde, yaş kriteri iki yıl esnetilecek ve yabancı oyuncu kontenjanındaki yaş sınırı 23'ten 25'e yükselmiş olacak.
Öte yandan Galatasaray da daha önce 10+4 kuralının değiştirilmesi yönünde girişimde bulunmuş, ancak daha sonra bu konuda çekimser bir tutum sergilemişti.
Trabzonspor ise mevcut yabancı oyuncu düzenlemesinin korunması gerektiğini savunarak herhangi bir değişikliğe karşı çıktığını açık şekilde ifade etti.