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Süper Loto çekiliş sonuçları | 28 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları | 28 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans yetkilileri huzurunda noter onaylı olarak gerçekleştirildi. Haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'da 28 Temmuz 2026 Salı gecesinin şanslı numaraları ve dev ikramiye tutarı belli oldu. Bilet sahipleri arama motorlarında '28 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?', 'Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?', 'MPİ bilet sorgulama ekranı' ve 'Süper Loto ne kadar devretti?' sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları, kazandıran şanslı numaralar, ikramiye dağılımı ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

A Spor

Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:28

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Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı tamamlandı. 28 Temmuz 2026 Salı akşamı saat 21.30'da canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ile dev ikramiye tutarı netlik kazandı. Çekilişin hemen ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen binlerce vatandaş arama motorlarında "28 Temmuz Süper Loto sonuçları", "Süper Loto kazandıran numaralar", "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama" ve "Süper Loto büyük ikramiye kime çıktı?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü çekilen Süper Loto sonuçları, kazandıran şanslı numaralar ve MPİ hızlı bilet sorgulama linki...

28 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online canlı yayınında çekilen 28 Temmuz 2026 Süper Loto çekilişinde kazandıran 6 şanslı numara şu şekilde belirlendi:

3-6-24-50-51-53

SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık olarak sorgulanabilmektedir. Adaylar kupon üzerindeki karekodu okutarak ya da bilet numaralarını girerek ikramiye durumlarını öğrenebilirler.

millipiyangoonline.com adresine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Süper Loto" sekmesine tıklayın.

"Çekiliş Sonuçları" sayfasından 28 Temmuz 2026 tarihli çekilişi seçin.

Bilet numaranızı girerek kazandığınız ikramiye miktarını görüntüleyin.

👉 28 TEMMUZ SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Çekilen 6 sayıdan en az 2, en fazla 6 tanesini doğru tahmin eden oyuncular ikramiye kazanmaya hak kazanırlar. 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devreder.

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