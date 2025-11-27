Universitatea Craiova-Mainz maçı detayları | Konferans Ligi

Universitatea Craiova, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Mainz'i konuk ediyor. Son maçında aldığı galibiyetle ilk 3 puanını hanesine yazdıran ve moral depolayan ev sahibi ekip, ligin 3.'süne karşı sürpriz peşinde. Mainz ise üst üste aldığı galibiyetlerle 9 puan ve +3 averaja ulaşarak 3. sıraya oturdu. Liderlik hedefi için hata yapma lüksü olmayan Bo Henriksen'in ekibi, deplasmanda 3 puan için sahaya çıkacak. İşte Universitatea Craiova-Mainz maçı yayın bilgileri...