Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı yayın bilgileri!

Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında Hamrun Spartans, kendi sahasında Lincoln Red Imps’i ağırlayacak. Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan rakibinin aksine Hamrun, henüz puanla tanışamadı ve -5 averajla ligde sondan bir önceki sırada yer alıyor. Lincoln Red Imps ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 22. sıradan yükselerek yenilmezlik serisi yakalamayı amaçlıyor. Peki, Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?