UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında AEK Atina ile Shamrock Rovers karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbol severler, arama motorlarında AEK Atina-Shamrock Rovers maçıyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, AEK Atina - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
AEK ATINA - SHAMROCK ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak AEK Atina - Shamrock Rovers maçı 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.