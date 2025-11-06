AEK Atina - Shamrock Rovers CANLI İZLE | AEK Atina-Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Atina - Shamrock Rovers CANLI İZLE | AEK Atina-Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Yunan ekibi AEK Atina ile İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "AEK Atina-Shamrock Rovers maçı ne zaman?", "AEK Atina-Shamrock Rovers maçı saat kaçta?" ve "AEK Atina-Shamrock Rovers maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratıyor. İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar...