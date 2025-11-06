Nice - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk puanlarını hedefleyen Nice, Güney Fransa'nın Allianz Riviera Stadyumu'nda Freiburg ekibini konuk edecek. Franck Haise yönetimindeki Fransızlar, Roma, Fenerbahçe ve Celta Vigo'ya karşı yaşadıkları üç mağlubiyetin gölgesinde, taraftar desteğiyle bu sefer üç puanı kapmaya odaklanmış durumda. Alman temsilcisi Freiburg ise iki zafer ve bir beraberlikle yakaladığı 6. sıradaki konforlu konumunu pekiştirmek üzere sahaya inecek. Nice - Freiburg düellosu ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda?