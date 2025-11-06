UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta gerilimi yükselirken, Noah evinde Sigma Olomouc ekibini konuk ederek ivmesini sürdürmeyi kovalıyor. Açılış maçında Rijeka'ya karşı sergilediği dominant oyunla üç puanı cebine koyan ev sahibi, ardından Banants'la golsüz berabere kalarak toplam 4 puanla 11. sıraya yerleşti. Rakip Sigma Olomouc ise Fiorentina'ya karşı aldığı ağır darbenin gölgesinde Rakow deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılarak ilk puanını aldı ve 28. basamağa sıçradı. Noah - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

Noah - Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Noah, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Sigma Olomouc'u ağırlayacak. Repucblican Stadium'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yer aldığı 11. sıradan yukarı zıplamak için mücadele edecek. Taraftarının önünde hata yapmak isteyen Ermenistan ekibi, puanını 7'ye çıkararak üst sıralara yerleşmek istiyor. Sigma Olomouc ise umduğu performansı ilk 2 haftada sergileyemedi ve 3. sıraya 28. sıradan giriş yaptı. İşte Noah - Sigma Olomouc maçı detayları...

Noah - Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noah - Sigma Olomouc maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Republican Stadium'da oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Mohammad Aslam düdük çalacak.

Noah - Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Noah - Sigma Olomouc karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.