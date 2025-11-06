Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Dinamo Kiev, Arena Lublin Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. Puanla tanışamayan Ukrayna temsilcisi 34. sırada yer alıyor. Zrinjski Mostar ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dinamo Kiev - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçtai hangi kanalda canlı yayınlanacak?