Süper Loto haftanın talihlisi | MPİ 6 Kasım kazanan numaralar

Milli Piyango'nun popüler oyunu Süper Loto'da 6 Kasım Perşembe çekilişi, şans avcıları arasında büyük bir merak fırtınası estiriyor. Bu haftanın dev ikramiyesi olan 32 milyon 754 bin TL'lik ödülle rüyaları renklendiren oyun, Salı, Perşembe ve Pazar akşamlarını heyecana boğmaya ara vermiyor. 6 Kasım Süper Loto'da çıkan şanslı sayılar hangileri? Talihli kazananlar kimler oldu, işte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 14:18

Milli Piyango İdaresi'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto, haftada üç kez noter huzurunda çekilerek milyonlarca insanı ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1'den 60'a kadar sayılar arasından 6 tanesi seçilerek 10 TL'ye bu numaraları oynayan şans oyunu severler, en az 2 doğru tahmin yapmaları halinde ödül alabiliyor. 6 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte zengin olma hayali kuranlar için Süper Loto şanslı numaraları derledik.

6 KASIM PERŞEMBE SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi'nin 6 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazanan şanslı numaralar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO 4 KASIM KAZANAN NUMARALAR

10 - 11 - 26 - 46 - 54 - 60

Süper Loto sonuçları 6 Kasım

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.