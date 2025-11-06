Mainz - Fiorentina maçı detayları | Hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, Mainz'ın ev sahipliğinde Fiorentina ekibiyle zirveye oynanacak. MEWA Arena'daki bu kritik düelloda, ligdeki parlak grafiğiyle lider koltuğuna oturan İtalyan konuklar, tahtlarını sarsılmadan korumak için mücadele edecek. Stefano Pioli'nin iki maçta da fire vermeyen talebeleri, deplasman ateşinde üçüncü virajı da temiz geçmek üzere kenetlendi. Ev sahibi Mainz ise 6 puan ve +2 averajla demir attığı 6. basamaktan tepeye sıçramak için bu altın fırsatı değerlendirmek istiyor. Mainz - Fiorentina maçı ne zaman ve saat kaçta?