Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!

Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)