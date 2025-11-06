Trabzonspor'da bir sakatlık daha!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde ağırlayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Bordo-mavili ekipte Ukraynalı yıldız Arseniy Batagov son antrenmanda sakatlık geçirdi. Batagov'un durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Batagov'un savunmadaki partneri Stefan Savic de Galatasaray ile oynanan derbide sakatlık yaşamıştı. Sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenen Savic'in Alanyaspor karşısında oynanması beklenmiyor. Batagov'un durumu ise MR'a göre netlik kazanacak.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMİŞTİ

Trabzonspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki Batagov, milli ara için ilk kez Ukrayna Milli Takımı'ndan davet almıştı.