Galatasaray'ın buralara gelmesinde Osimhen kadar Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın da büyük rolü var.

Dün Johan Cruijff Arena'da sakat olduğu için Yunus yoktu.

Bu Galatasaray için büyük bir dezavantajdı. Bir de Barış Alper'in yokluğu nedeniyle ilk 45'te bütün yük Osimhen'in omuzlarındaydı.

Osimhen de iki pozisyonda kaleciyi geçemedi. Yine de Galatasaray ilk yarıda deplasmanda olmasına rağmen Ajax'tan daha iyi bir futbol ortaya koydu.

Ajax'ın gol silahı Weghorst'a Sanchez-Abdülkerim ikilisi adeta adım attırmadı.