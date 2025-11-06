Haberler Fenerbahçe Haberleri Domenico Tedesco’dan Fenerbahçe yönetimine ret!

Domenico Tedesco’dan Fenerbahçe yönetimine ret! UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yönetim bir görüşme gerçekleştirdi. Genç teknik adam kadro dışı kalan futbolcular hakkındaki kararını yönetime bildirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde maç öncesi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre son haftalarda sakat futbolcuların da takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri artan Tedesco, yönetimle yapılan özel toplantıda önemli bir kararın altına imza attı.