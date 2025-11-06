UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yönetim bir görüşme gerçekleştirdi. Genç teknik adam kadro dışı kalan futbolcular hakkındaki kararını yönetime bildirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde maç öncesi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre son haftalarda sakat futbolcuların da takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri artan Tedesco, yönetimle yapılan özel toplantıda önemli bir kararın altına imza attı.
KADRO DIŞI KALANLARA AF YOK 0-0 biten Samsunspor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumları merak konusu olmuştu. Yönetim, Tedesco'ya iki futbolcunun affedilmesi yönünde bir öneri sundu.
Ancak İtalyan teknik adam, bu teklifi net bir ifadeyle geri çevirdi: "Hayır, şimdilik ihtiyacım yok."
Bu yanıtın ardından her iki futbolcunun takıma dönme ihtimali şimdilik rafa kaldırıldı.
OCAKTA AYRILIK SİNYALİ Yaz transfer döneminde Japonya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Cenk Tosun'un, ocak ayında bonservisini alarak Fenerbahçe'den ayrılmasına onay verildi.
İrfan Can Kahveci için ise yönetim, en az 7 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakama ulaşabilecek teklifler değerlendirmeye alınacak.