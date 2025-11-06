UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Atalanta, Marsilya deplasmanına konuk oldu. İtalyan temsilcisinde oyundan alınan Ademola Lookman'ın teknik direktörü Ivan Juric ile kavgası gündem oldu. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman'ın hocasıyla kavgası Devler Ligi'nde geceye damga vuran anlardan biri oldu.

AVRUPA JURIC-LOOKMAN KAVGASINI KONUŞUYOR

İtalyan ekibi karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki kavga maça damga vurdu.

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman bu karardan memnun olmadı. Jest ve mimikleriyle hoşnutsuzluğunu dışarıya vuran Lookman, kenara geldiğinde hocasından tepki gördü. Juric futbolcuyu kolundan tuttu ve sert bir şekilde bağırdı, bu sırada teknik ekip araya girerek futbolcuyu uzaklaştırdı.

JURIC'TEN MAÇ SONU LOOKMAN SÖZLERİ

Maçın ardından konuşan Hırvat çalıştırıcı Juric, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır, ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta'dır." ifadelerini kullandı.