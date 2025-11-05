UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Galatasaray'ın, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılıların efsane kalecilerinden Fernando Muslera da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray'ı tebrik etti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Fernando Muslera'dan da bir tebrik paylaşımı geldi. Muslera paylaşımına "Gurur Duydum" notunu düştü.