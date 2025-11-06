UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta; üçüncü hafta perdesi açılıyor. Slovenya'nın Celje'si, evinde Polonya'nın Legia Varşova ekibini konuk ederek zafer üçlemesini kovalıyor. İlk iki randevusunu galibiyetle noktalayıp 3. sıraya demir atan ev sahibi, taraftar desteğiyle hatasız bir performans sergilemeyi planlıyor. Konuk Legia ise Samsunspor karşısında aldığı 1-0'lık darbenin ardından Shakhtar'ı deplasmanda devirerek nefes aldı ve 3 puanla 18. basamağa yerleşti. Celje - Legia Varşova maçı hangi kanalda izlenecek? Tüm yayın detayları haberimizde...

Celje, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Stadion Zedezele'de oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 2 galibiyet ve +4 averajla yerleştiği 3. sıradaki yerini korumak için mücadele edecek. Polonya temsilcisi ise ilk maçında Samsunspor'a evinde 1-0 mağlup olmasının ardından ilk puanını Shaktar'a karşı aldı ve 3 puanla 18. sıraya yerleşti. Peki Celje - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celje - Legia Varşova maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stadion Zdezele'deki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Celje - Legia Varşova MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Slovenya'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.