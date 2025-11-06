UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Hacken-Strasbourg karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbol severler, arama motorlarında Hacken-Strasbourg maçıyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Hacken - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
HACKEN-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Hacken-Strasbourg maçı 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
HACKEN-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hacken: Berisha; Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist; Andersen, Gustafson; Layouni, Rygaard, Dahbo; Brusberg
Strasbourg: Penders; Doue, Hogsberg, Chilwell; Ouattara, El Mourabet, Barco, Moreira; Nanasi, Panichelli, Enciso