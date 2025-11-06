Altın alış-satış fiyatı canlı | Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2025

Kapalı Çarşı'daki güncel altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de vatandaşların en çok ilgi gösterdiği konuların başında geliyor. FED'in Aralık toplantısında faiz indirimi sözü vermemesi, doların yükseliş trendi ve ABD-Çin arasındaki gerginliğin hafiflemesi gibi etkenler, altın değerlerini aşağı çekti. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, önceki gün 3.981 dolar seviyesinden kapatarak düşüşü teyit etti. Borsa İstanbul Altın Piyasası verilerine göre ise standart altın kilogramı, bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,5 gerileyerek 5 milyon 505 bin liraya indi. İşte Kapalı Çarşı'da anlık gram, çeyrek ve yarım altın kurları...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 06:51

Altın fiyatları, küresel piyasalarda sürdürdüğü aşağı yönlü ivmeyle düşmeye devam ediyor. Gram altın dün, günü 5 bin 394 TL'den kapattı. Dolarda yükseliş ise sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların 5 Kasım efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,9748, satışta 42,1430 lira olarak belirlemişti. Uzmanlar, altındaki düşüşün geçici bir süreç olduğunu ve kırılan rekorların ardından pik seviyeye ulaşan sarı metalin yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor. İşte 6 Kasım Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.392,51 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.393,26 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 6 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.10 (Alış) - 42.12 (Satış)

◼EURO: 48.48 (Alış) - 48.61 (Satış)

◼STERLİN: 55.08 (Alış) - 55.15 (Satış)

Canlı altın kuru takibi 6 Kasım

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.392,31₺

▶Gram Altın Satış: 5.393,04₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.015,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.099,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.031,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.188,00₺

▶Tam Altın Alış: 35.409,59₺

▶Tam Altın Satış: 36.109,68₺

▶Ata Altın Alış: 36.516,14₺

▶Ata Altın Satış: 37.438,87₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.050,82₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.072,19₺

▶Gümüş Alış: 64,90₺

▶Gümüş Satış: 64,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Kasım Perşembe günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.