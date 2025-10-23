Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Shakhtar Donetsk, 2. hafta maçında Legia Varşova'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'ndeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donests, 2. haftada Polonyalı rakibi Legia Varşova'yı ağırlayacak. Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar, oynadığı tek maçta aldığı 3 puan +1 averajla 11. sırada yer alıyor. Bu maçta da hanesine 3 puan yazdırarak zirveye tırmanmak isteyen ekip, seyirci avantajını da kullanarak mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Legia Varşova ise ilk öaçta puan kazanamadı ve -1 averajla 24. sıraya düştü. İşte Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı detayları...

SHAKHTAR DONETSK - LEGIA VARSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - LEGIA VARSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Portekizli hakem Gustavo Correia'nın düdük çalacağı maçta, Correia'nın yardımcılıklarını André Filipe Nogueira Dias ve Tiago Costa yapacak. Dördüncü hakem Cláudio Pereira olurken VAR koltuğunda ise André Narciso oturacak.

SHAKHTAR DONETSK - LEGIA VARSOVA MAÇI CANLI İZLE