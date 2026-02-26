UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Shkendija'yı evinde 4-0 mağlup eden ve son 16'ya kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son 16'daki olası eşleşmeyi ve maçı değerlendiren Fink, "Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Shakhtar mı Rayo mu? Bence Rayo daha iyi olabilir. Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı." ifadelerini kullandı.