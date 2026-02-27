Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'inde temsilcimiz Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu.
Eşleşmede ilk maç 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçı ise 19 Mart'ta İspanya'da oynanacak.
Samsunspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Samsunspor-Vallecano
Lech Poznan-Shakhtar
Crystal Palace-AEK Larnaca
Sigma Olomouc-Mainz
Alkmaar-Sparta Prag
Fiorentina-Rakow
Celje-AEK
Rijeka-Strasbourg
KONFERANS LİGİ'NDE FİNAL YOLU