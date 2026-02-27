Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'inde temsilcimiz Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu.



Eşleşmede ilk maç 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçı ise 19 Mart'ta İspanya'da oynanacak.

Samsunspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Samsunspor-Vallecano

Lech Poznan-Shakhtar

Crystal Palace-AEK Larnaca

Sigma Olomouc-Mainz

Alkmaar-Sparta Prag

Fiorentina-Rakow

Celje-AEK

Rijeka-Strasbourg

KONFERANS LİGİ'NDE FİNAL YOLU