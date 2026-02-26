UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor ile Shkendija karşı karşıya geldi.
Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan mücadelede Samsunspor, Shkendija'yı 4-0 mağlup etti.
GOOOLLL! Ntcham'ın penaltıdan attığı golle temsilcimiz Samsunspor 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/ApLgYhYjs4— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026
Maçın gollerini 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye, 79. ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
GOOOLLL! Cherif Ndiaye'nin golüyle fark 2'ye çıktı! Temsilcimiz Samsunspor son 16 turuna çok yakın! pic.twitter.com/pij1jhkp86— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Shkendija'ya karşı Kuzey Makendonya'da aldığı 1-0'lık galibiyetle birlikte eşleşmede durumu 5-0'a getirerek Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
GOOOLLL! Mouandilmadji fişi çekti! Samsunspor skoru 3-0'a getirdi! ⚽️ pic.twitter.com/wrd0C0TImx— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026
OLASI EŞLEŞMELER
Temsilcimizin gelecek turdaki rakibi, Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano olacak.
GOOOLLL! Marius Mouandilmadji 4'ledi! Samsunspor Avrupa'da şovla son 16'da! pic.twitter.com/57o3sGai3n— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026