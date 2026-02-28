Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Körfez ekibinin file bekçisi Gökhan Değirmenci, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"SON DAKİKA PENALTI POZİSYONU VARDI"

"Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz."