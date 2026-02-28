CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Serdal Adalı, Kocaeli deplasmanında taraftarlarla tribüne girdi Serdal Adalı, Kocaeli deplasmanında taraftarlarla tribüne girdi 16:03
Kocaeli'de kazanan Beşiktaş! Kocaeli'de kazanan Beşiktaş! 14:41
F.Bahçe'ye transferde dev rakip! F.Bahçe'ye transferde dev rakip! 14:36
Kocaelispor-Beşiktaş maçından son notlar! Kocaelispor-Beşiktaş maçından son notlar! 14:28
Trabzonsporlu Paul Onuachu, kariyerinde ilk kez 6 maç üst üste gol attı Trabzonsporlu Paul Onuachu, kariyerinde ilk kez 6 maç üst üste gol attı 13:38
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı 12:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! Sezon sonunda bedava gelecek F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! Sezon sonunda bedava gelecek 11:49
Trabzonspor geçen sezonki puanını şimdiden yakaladı Trabzonspor geçen sezonki puanını şimdiden yakaladı 11:11
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 10:53
G.Saray retro formalarını tanıttı! G.Saray retro formalarını tanıttı! 10:28
Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! 10:14
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Antalya'da ilk 11'de olacak F.Bahçe'ye müjdeli haber! Antalya'da ilk 11'de olacak 09:53
Selçuk İnan: Ortada bir maçtı
Kocaeli'de kazanan Beşiktaş!
Augsburg-Köln maçı canlı izle | Bundesliga
Süper Loto kazanan numaralar 26 Şubat 2026