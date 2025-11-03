Trendyol Süper Lig'de son iki sezondur genç ağırlıklı kadrosuyla müthiş çıkış yaparak Avrupa kupalarını zorlayan Göztepe'ye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan da övgü geldi. Sarı-kırmızılı ekip ligde Gençlerbirliği galibiyetiyle 19 puana ulaşırken Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Göztepe'nin kurumsal yapılanması ve başarısından övgüyle bahsetti. Göztepe'nin takdir edilmesi gerektiğini belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bu düşüncesini Onursal Başkan Memet Sepil'e de ilettiğini ifade etti.

Hacıosmanoğlu, "Göztepe'nin takdir edilmesi gerekiyor. Her şey parayla olmuyor. Bunu hem Mehmet Sepil'e hem de yabancı ortağına (Sport Republic) geçen yıl beni ziyaret ettiklerinde söylemiştim. 9 milyon Euro bütçeleri vardı, o zaman da açıklamışlardı. Bu bütçeyle elde ettikleri başarı ortada. Forvetlerini 2 milyon Euro'ya aldılar ve 20 milyon Euro'nun üzerine sattılar" dedi.

Hacıosmanoğlu, yabancı yatırımcıların çoğalması gerektiğin belirterek, "Yabancılar gelsin alsın takımları. Alıp bir yere mi götürecek? Burada yatırım yapacak. Takımı şehir dışına mı götürecek? Alacak yatırım yapacak. Şirketleşme önemli" ifadelerini kullandı.

ÖRNEK TRANSFER HAMLELERİ

Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olarak 2022 yılında futbol şubesini İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sport Republic'e devreden Göztepe, 1'inci Lig'deyken kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus karşılığında Bungesliga ekibi RB Leipzig'e satmıştı. Yine Brezilyalı Emersonn'u 3.5 milyon Euro karşılığında Fransa ekibi Toulouse'a veren sarı-kırmızılı kulüp sezon başında 30 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmişti. Göztepe, stadı, tesisleri, kurumsallığı ve futbol yapılanmasıyla son yıllarda örnek kulüp oldu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu geçen sezon Göztepe'nin Kasımpaşa maçını tribünden izleyerek Teknik Direktör Stanimir Stoilov'a Fair Play ödülü vermişti.