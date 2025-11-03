CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 13:23
Trabzonsporlu Pina, Tekke’nin vazgeçilmezi Trabzonsporlu Pina, Tekke’nin vazgeçilmezi 13:00
Ajax-G.Saray maçının hakemi belli oldu! Ajax-G.Saray maçının hakemi belli oldu! 12:30
F.Bahçe'den derbi sonrası taraftarlara teşekkür mesajı! F.Bahçe'den derbi sonrası taraftarlara teşekkür mesajı! 12:06
Trabzonspor Fatih Tekke ile ligde 3 yenilgi yaşadı! Trabzonspor Fatih Tekke ile ligde 3 yenilgi yaşadı! 11:59
Eski Beşiktaşlı'dan Jhon Duran'ın paylaşımına olay yorum! Eski Beşiktaşlı'dan Jhon Duran'ın paylaşımına olay yorum! 10:54
Daha Eski
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:08
G.Saray'dan Icardi tepkisi! Yönetimden uyarı geldi G.Saray'dan Icardi tepkisi! Yönetimden uyarı geldi 10:06
Ömer Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Ömer Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:10
"F.Bahçe kulübesinde de Sergen Yalçın vardı!" "F.Bahçe kulübesinde de Sergen Yalçın vardı!" 08:52
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:17
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:17
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Göztepe'ye övgü
Göztepe evinde kazandı!
Ajax-Galatasaray maçının hakemi kim? Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında?
Çılgın Sayısal Loto 3 Kasım 2025 çekiliş sonuçları!