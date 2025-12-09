CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’un dev forveti savunmada yükseldi! Trabzonspor’un dev forveti savunmada yükseldi! 15:47
Üç büyük kulüp Dortmund'un yıldızını istiyor! Üç büyük kulüp Dortmund'un yıldızını istiyor! 15:34
G.Saray'da galibiyetin anahtarı onlarda! G.Saray'da galibiyetin anahtarı onlarda! 15:13
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı 14:35
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 14:15
Livakovic'e sürpriz talip! Livakovic'e sürpriz talip! 13:53
Daha Eski
Hacıosmanoğlu'nun konuşması bitti: G.Saray paylaştı Hacıosmanoğlu'nun konuşması bitti: G.Saray paylaştı 13:18
Hacıosmanoğlu'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu! Hacıosmanoğlu'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu! 12:46
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! İtalya'dan gelecek Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! İtalya'dan gelecek 11:51
Temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu Temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu 11:40
F.Bahçe eski başkan adayından Salah'a flaş çağrı! F.Bahçe eski başkan adayından Salah'a flaş çağrı! 11:20
Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş'ı yenmenin peşinde! Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş'ı yenmenin peşinde! 11:19
Göztepe'nin golcüleri hayal kırıklığı yaşattı!
Trabzonspor Muçi'yle güldü!
Arnold Press nasıl yapılır? | İZLE
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 8 Aralık