Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 16. haftasında Gaziantep FK-Göztepe karşılaşması ile sürdü. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekibin ilk yarıda Janderson ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mohamed Bayo ile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Göztepe, 69. dakikada Janderson ile golü buldu ve böylelikle mücadelenin skoru atandı: 1-0.

Göztepe, bu sonuç ile birlikte 29 puana yükseldi. Gazinantep FK ise 23 puanda kaldı.