Antep'te büyük coşku

Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen lider Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir sonuçla deviren Gaziantep FK'da bu müthiş galibiyetin sevinci yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılar, gözünü üst basamaklara dikti.

Büyük moral kazanan kırmızı-siyahlılar, gözünü üst sıralara dikti. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Teknik Direktör Sumudica başta olmak üzere teknik heyete ve futbolculara her zaman güvendiklerini vurgulayıp, "Devre arası yaptığımız transferlerle kadromuz daha da güçlendi. Her geçen gün daha da güçlenen takımımızla, ligin üst sıralarına doğru çıkmaya devam edeceğiz. Yeter ki, taraftarımız bize güvenmeye, destek olmaya devam etsin" diye iddialı konuştu.

MAÇ GELİRİ DEPREMZEDELERE

Gaziantep FK, Sivasspor maçından elde edilen gelirini, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki günlerde bu rakam netleşecek olup, yapılacak bağış rakamını da kamuoyuyla paylaşacağız" bilgisini verdi.