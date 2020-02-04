04 Şubat 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Antep'te büyük coşku

Antep'te büyük coşku
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 04.02.2020

Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen lider 'u 5-1 gibi farklı bir sonuçla deviren FK'da bu müthiş galibiyetin sevinci yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılar, gözünü üst basamaklara dikti.

Büyük moral kazanan kırmızı-siyahlılar, gözünü üst sıralara dikti. FK Başkanı , Sumudica başta olmak üzere teknik heyete ve futbolculara her zaman güvendiklerini vurgulayıp, "Devre arası yaptığımız transferlerle kadromuz daha da güçlendi. Her geçen gün daha da güçlenen takımımızla, ligin üst sıralarına doğru çıkmaya devam edeceğiz. Yeter ki, taraftarımız bize güvenmeye, destek olmaya devam etsin" diye iddialı konuştu.

MAÇ GELİRİ DEPREMZEDELERE

Gaziantep FK, maçından elde edilen gelirini, 'da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki günlerde bu rakam netleşecek olup, yapılacak bağış rakamını da kamuoyuyla paylaşacağız" bilgisini verdi.

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