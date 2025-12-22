Gaziantep FK'de Camara ve Rodrigues Galatasaray maçında yok!

Gaziantep FK'de iki isim, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşan Gaziantep FK'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 18. hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK'da iki isim, RAMS Park'taki mücadelede forma giyemeyecek: RAMS Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Drissa Camara ile kırmızı kart gören Kevin Rodrigues.