RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

RAMS Başakşehir'in gollerini; 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ (KK), 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic kaydederken Gaziantep FK'nin tek golü, 26. dakikada Drissa Camara'dan geldi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, 76. dakikada hakem Ali Şansalan'la yaptığı konuşmanın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, ligde çıktığı son 4 maçta 3. galibiyetine ulaşırken Gaziantep FK'nin 3 puan hasreti 4 maça yükseldi.

Bu galibiyetle birlikte Başakşehir ligde 23 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sıraya geriledi.