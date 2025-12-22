RAMS Başakşehir-Gaziantep FK canlı maç | Trendyol Süper Lig 17. hafta

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor. Gaziantep FK ise kısa bir aranın ardından yeniden göreve getirilen Burak Yılmaz’la birlikte zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak 6. sıraya yükselmeyi hedefliyor. RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.