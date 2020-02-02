Marius Sumudica: Rakibim ailem bile olsa mücadele ederim
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Sumudica, maç esnasında yaşanan gerginlikle ilgili Sivasspor'un futbolcusu Caner Osmanpaşa'nın kendisinin üzerine yürüdüğünü söyledi.
Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşmanın Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sumudica, maç esnasında tartışma yaşadığı Sivasspor'un oyuncusu Caner Osmanpaşa ile ilgili olarak oyuncunun kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade etti. Sumudica, "Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim. Ve benim üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdiler. Çok tecrübeleri bir hocaları var, kendisine saygı duyuyorum" dedi.
Sumudica, kazandıkları galibiyet ile ilgili olarak ise oyundan memnun olduğunu ve taktiksel olarak iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Terinin son damlasına kadar savaştılar oyuncularımız. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardık. Futbolu çok sevdiklerini gördüm. Taraftar takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğla'na da armağan ediyorum. Bana inandı ve beni bu göreve getirdi. Yeni yönetimle de devam ettik. Bana inandılar. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Maxim'in oyunundan çok memnunum. İki oyuncu girdi takıma ve farklılık yarattı. Ayrıca oyuna sonradan giren Kenan ve Diarra gol attı. Oyuna girdiklerinde fark yarattılar" dedi.
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