02 Şubat 2020, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica: Rakibim ailem bile olsa mücadele ederim

Rakibim ailem bile olsa mücadele ederim
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 02.02.2020

FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, lider 'u 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Sumudica, maç esnasında yaşanan gerginlikle ilgili Sivasspor'un futbolcusu 'nın kendisinin üzerine yürüdüğünü söyledi.

'in 20'nci haftasında FK sahasında ile karşılaştı. 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşmanın Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sumudica, maç esnasında tartışma yaşadığı Sivasspor'un oyuncusu ile ilgili olarak oyuncunun kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade etti. Sumudica, "Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim. Ve benim üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdiler. Çok tecrübeleri bir hocaları var, kendisine saygı duyuyorum" dedi.

Sumudica, kazandıkları galibiyet ile ilgili olarak ise oyundan memnun olduğunu ve taktiksel olarak iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Terinin son damlasına kadar savaştılar oyuncularımız. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardık. Futbolu çok sevdiklerini gördüm. Taraftar takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğla'na da armağan ediyorum. Bana inandı ve beni bu göreve getirdi. Yeni yönetimle de devam ettik. Bana inandılar. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Maxim'in oyunundan çok memnunum. İki oyuncu girdi takıma ve farklılık yarattı. Ayrıca oyuna sonradan giren Kenan ve Diarra gol attı. Oyuna girdiklerinde fark yarattılar" dedi.

Çalımbay'dan Sumudica'ya sert sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Çalımbay'dan Sumudica'ya sert sözler! Yaptığı çok ayıp Çalımbay'dan Sumudica'ya sert sözler! "Yaptığı çok ayıp"
Gaziantep lider Sivas'ı evinde devirdi! Gaziantep lider Sivas'ı evinde devirdi!
Gaziantep'ten '10 numara' transfer! Gaziantep'ten '10 numara' transfer!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör