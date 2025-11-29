Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Semih, Tayyip, Maxim, Rodrigues.
Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Dragus, Emre, Umut, Thiam.
GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı 29 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.
GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.