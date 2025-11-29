Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında İkas Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Umut Bozok (P) ve 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 90+7. dakikada Emmanuel Boateng'den geldi

4 MAÇ SONRA İLK GALİBİYET

Bu karşılaşmayla birlikte İkas Eyüpspor, 12 puana yükseldi ve küme düşme hattından çıkmayı başardı. İstanbul temsilcisi, 4 maç sonra ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK ise 27 Ekim tarihinde Fenerbahçe'ye kaybettiği maçtan bu yana ilk kez mağlup oldu ve 22 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak; İkas Eyüpspor ise sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8.⁠ ⁠dakikada Mujakic'in ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Kerem Demirbay, Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

13.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan topu süren Dragus'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43.⁠ ⁠dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Lungoyi'nin vuruşunda topu kaleci Monteiro kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor, 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Lungoyi'nin soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

67. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı önünden pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

74.⁠ ⁠dakikada Umut Bozok'un kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

78.⁠ ⁠dakikada Camara'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Felipe, topu kornere tokatladı.

88.⁠ ⁠dakikada ikas Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Gaziantep temsilcisinin geri pasında topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda kaleci Zafer Görgen, topu ayaklarıyla çeldi. Dönen topu penaltı noktasının gerisinde rakibinden kurtararak kontrol eden Halil Akbunar, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

90+6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın atağında Eyüpspor ceza sahası içinde Robin Yalçın ile Camara, tartışır durumdayken Gaziantep FK'de Boateng, oyuna devam etti. Konuk ekipte kaleci Felipe'nin tartışmayı ayırmaya gittiği sırada Boateng, ceza yayına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı boş kaleye gönderirdi: 1-2.

ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.