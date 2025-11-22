Kayserispor ile Gaziantep FK Trenyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi.



Üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, rakibini 3-0 mağlup etti.



Gaziantep FK'nın gollerini Maxim (p) ve Bayo (2) kaydetti.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 22 yaptı.



Kayserispor ise 9 puanda kaldı.