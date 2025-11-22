Kayserispor ile Gaziantep FK Trenyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi.
Üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, rakibini 3-0 mağlup etti.
Gaziantep FK'nın gollerini Maxim (p) ve Bayo (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 22 yaptı.
Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
Gaziantep FK deplasmanda Kayserispor'u mağlup etti İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep ekibi, karşılaşmadan 0-3 galip ayrıldı.
Yayın Tarihi: 22.11.2025 - 14:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 - 16:29
