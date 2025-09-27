Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nin ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Rodrigues, Tayyip Talha, Abena, Perez, Melih, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Arda, Bayo
Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Yunus, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Ndiaye.
GAZİANTEP FK-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Samsunspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.