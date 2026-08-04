"Bence Sayın Başkan Dursun Özbek, bu söyleme tepki koyacağına Okan hocaya 'Neden bu hale geldik' diye hesap sormalı. Net söylüyorum, 1-Barış sağ kanatta oynamalı. 2-Sol stopere acilen ihtiyaç var. 3-Lesley ile bu orta saha olmaz. Daha kaliteli bir isim almalı. Hatta Nhaga bile Lesley'in çok önünde. 4-Osimhen'in arkasına acilen santrfor alınmalı. 5-Sallai'den bu sene sağ bek yaratılmamalı. Ayrıca Barış'ı satıp Leao'yu almak akılcı bir transfer olmaz. Milan'dan ayrılacak Leao'ya hiçbir İtalyan kulübünün teklif götürmemesi bir tesadüf mü? Juventus'tan ayrılan Vlahovic'e hiçbir İtalyan kulübünün talepte bulunmaması bir tesadüf mü? Ben yönetimin yerinde olsam Barış'ı asla satmam. Çünkü Barış, Galatasaray'ın cesur yüreği."