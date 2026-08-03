Galatasaray'ın Nathan Zeze teklifine yanıt! Transfer gelişmesini Fransızlar duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | U23 kontenjanı için stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, NEOM SC forması giyen Nathan Zeze'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin son gelişmeyi Fransızlar duyurdu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 03.08.2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 20:36
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer gündeminde vites artırdı.
Başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir takım kuracağız ve gereken hamleleri yapacağız." demesi üzerine sarı-kırmızılılarda gözler, yapılacak takviyelere çevrildi.
Victor Nelsson'un takımdan gönderilmek istenmesi sonrası bir stoper transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme, NEOM SC forması giyen Nathan Zeze gelmişti.
Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddia edilen Fransız oyuncu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Suudi yöneticilere detayları açıklanmayan bir teklif iletti.
Haberde, 21 yaşındaki savunmacı için yapılan bu teklifin reddedildiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Nantes'tan 20 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olan Fransız stoperin, çok sayıda Avrupa kulübünün takibinde olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon NEOM SC formasıyla 32 maçta görev alan Zeze, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Suudi ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.