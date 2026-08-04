Takvim'im haberine göre; sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin'in menajerlerin önerdiği Senegalli forvet için teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yapacağı ve bu ikili arasındaki zirveden çıkacak sonuca göre 25 yaşındaki golcü için İngiliz ekibine kiralama teklifi yapılabileceği de gelen haberler arasında.