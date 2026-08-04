Fenerbahçe'de Nicolas Jackson zirvesi! Transferde son karar...
Fenerbahçe'nin transfer gündemine Chelsea'den Nicolas Jackson girdi. Sarı-lacivertlilerde söz konusu transferle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nicolas Jackson ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor...
Takvim'im haberine göre; sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin'in menajerlerin önerdiği Senegalli forvet için teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yapacağı ve bu ikili arasındaki zirveden çıkacak sonuca göre 25 yaşındaki golcü için İngiliz ekibine kiralama teklifi yapılabileceği de gelen haberler arasında.
İngiliz ekibinin 25 yaşındaki yıldız için gelen kiralama tekliflerine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği de gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Senegalli futbolcu Alman ekibiyle 34 maça çıktı.
Jackson, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Chelsea'nin elindeki forvet fazlalığı nedeniyle yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcunun Maviler ile olan kontratı 2033'te sona erecek.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nicolas Jackson hücumda çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.
Senegalli yıldız asıl görev bölgesi olan santrfor dışında sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada forma terletebiliyor.
ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI
Nicolas Jackson kariyerinde önemli kupalara sahip. Futbolcu Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazandı.
Senegalli yıldız Chelsea forması ile de UEFA Konferans Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.