Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Leao'nun ardından bir kapışma daha

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Rafael Leao transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin, sürpriz bir ismin transferi için de yarış halinde oldukları öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)